Punch-Out-Reihe offenbar tot

Momentan mehren sich die Anzeichen, dass die Reihe "Punch Out" leider so schnell kein Comeback feiern wird. Vielmehr ist sie offenbar tot und begraben.

Die Information kommt von Imran Khan von Kinda Funny Games. Er stützt sich bei dieser Aussage wiederum auf nicht näher spezifizierte studionahe Quellen. Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich nicht, aber die Angabe selbst klingt schlüssig.

In der Reihe erschien zuletzt "Punch-Out!!" von Next Level Games für Wii. Danach folgte im selben Jahr der WiiWare-Titel "Doc Louis's Punch-Out!!, welcher ebenfalls von Next Level Games entwickelt wurde.

Das erste "Punch-Out!!" war hierzulande im Juli 1984 in den Spielhallen zu bewundern.