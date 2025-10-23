Danny Trejo will ein "Fallout: New Vegas" Remaster

"Fallout" hat sich längst von den heimischen Spielkonsolen und Computern zu einem weltumspannenden Medien-Franchise entwickelt. Nicht nur ist Merchandise in sämtlichen Gaming- und Nerd-Shops allgegenwärtig – insbesondere die von Amazon produzierte TV-Serie sorgt weltweit für Begeisterung. Nun hat sich Hollywood-Schauspieler Danny Trejo zu Fallout geäussert – und wünscht sich nichts sehnlicher als ein Remake oder Remaster von "Fallout: New Vegas".

Trejo, der in der Vergangenheit unter anderem in Blockbustern wie "From Dusk Till Dawn" oder "Machete" auf der Kinoleinwand zu sehen war, ist bekennender Fan zahlreicher Videospiele. Das beweisen auch seine verschiedenen Auftritte in Games: So lieh er einem Charakter in "GTA: Vice City" und dessen PSP-Ableger "Vice City Stories" seine Stimme und tauchte zudem als spielbarer Charakter im Zombie-Modus von "Call of Duty: Black Ops" auf.

In "Fallout: New Vegas" wiederum sprach Trejo den Ghoul-Mechaniker Raul Alfonso Tejada, dem Spielerinnen und Spieler im Laufe des Spiels begegnen können. Passend dazu richtete Trejo über Instagram eine Nachricht an Bethesda, in der er den Entwickler bat, "Fallout: New Vegas" endlich als Remaster oder Remake neu aufzulegen.

Mit diesem Wunsch steht der Schauspieler allerdings nicht allein da: Schon seit Jahren fordern Fans im Netz ein Comeback des vermeintlich besten Fallout-Spiels aller Zeiten. Ob Bethesda den Rufen – und Trejos Wunsch – nachgeben wird, bleibt abzuwarten. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen!