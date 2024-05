Fallout Fan will Mr. House ins echte Las Vegas bringen

Als das Las Vegas Sphere im vergangenen Jahr öffnete, entstanden sicherlich zahlreiche spannende und lustige Ideen fernab vom Kommerz, wie man die gigantische Kugel gestalten könnte. "Fallout"-Fans hegten daraufhin den Wunsch, 'Mr. House' auf die Einwohner und Besucher der weltweit bekannten 'Casino-Stadt' blicken zu lassen, wie es in "Fallout: New Vegas" der Fall ist. Was als Scherz begann, soll nun Realität werden. In einer GoFundMe-Kampagne will Evan Zarsaz das nötige Kleingeld dafür sammeln.

Für dieses Vorhaben muss ganz schön in die Tasche gegriffen werden. So wird allein für einen Tag eine Summe von 487'710 US-Dollar benötigt. Dafür muss wohl eine ganze Weile gesammelt werden, denn nach achtzehn Tagen wurden zum Zeitpunkt dieser Meldung 4'584 US-Dollar eingenommen, was noch unter einem Prozent entspricht. Als Ziel wird in der Beschreibung der Kampagne angegeben, nach rund einem Jahr die Hälfte der benötigten Summe gesammelt haben zu wollen. Als Termine eignen sich Zarsaz zufolge insbesondere der 23. Oktober als Beginn des fiktiven "Grossen Krieges" oder aber der 25. Juni, am Geburtstag von 'Mr. House'. Für die grösstmögliche Aufmerksamkeit wäre auch der F1 Las Vegas Grand Prix denkbar, was jedoch aufgrund eventueller Zusatzkosten oder Verfügbarkeit des Termines schwierig werden könnte.