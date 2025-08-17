Fallout: New Vegas Fans schmücken Real Life Goodsprings in Wplace.live

Die im Juli an den Start gegangene Plattform Wplace.live wird von Gamern weltweit aufgesucht. Dabei handelt es sich um eine Online-Anwendung, bei der gemeinsam Kunstwerke auf einer Weltkarte gestaltet werden können. Nicht nur finden sich an den entsprechenden Orten der Weltkarte Pixel-Kunstwerke unterschiedlicher Gaming-Welten, auch sind diese häufig mit einer Botschaft verknüpft.

Beispiele für kürzlich in der Gamingpresse beschriebenen Protestaktionen sind:

Die Botschaft "#SaveHytale" in Santa Monica, dem Hauptsitz von Riot Games, zu dem das Studio Hypixel gehört und für das im Juni ein von "Minecraft" inspiriertes Spiel gestrichen wurde. Dabei befand sich "Tesera" über ein Jahrzehnt in Entwicklung.

Wenig schmeichelhafte Botschaften gegenüber EA haben Fans auf der Inselgruppe Orkney im schottischen Kirkwall hinterlassen. Eine gleichnamige Stadt gibt es nämlich in der "Dragon Age"-Trilogie. Die Beleidigungen rühren daher, dass EA laut Berichten einen Vorschlag für ein Remaster der "Dragon Age"-Trilogie abgelehnt hat.

Ein weiteres Beispiel für Wplace.live und Gaming findet sich in den echten Orten, die auch in "Fallout: New Vegas" besucht werden können. Die Ergebnisse könnt ihr euch in folgenden Tweets anschauen: