Fallout: New Vegas - frühe Prototypen entdeckt

Wie die auf YouTube aktiven "Fallout: New Vegas"-Fans 'MrPinball64' und 'Ventura' von Games' Past in einem aktuellen Video zeigen, haben sie einen interessanten Fund zu der Entwicklungsgeschichte des legendären Rollenspiels gemacht. Konkret geht es um ein Xbox 360-Entwicklerkit des verantwortlichen Studios Obsidian Entertainment. Zu sehen sind darauf frühere Versionen von "Fallout: New Vegas". In dem folgenden Video könnt ihr euch das Ganze anschauen:

Während das finale Produkt im August 2010 veröffentlicht wurde, sind auf dem Entwicklerkit frühere Versionen, von einem Prototyp aus dem Jahr 2009 bis bereits die fast fertige Fassung vom Juli 2010 zu finden. Da diese Versionen von den YouTubern publiziert wurden, hat die Fangemeinde auf Reddit weitere Informationen zutage gebracht. So findet sich dort auch das originale Design von 'Mr. House', sichtlich an Walt Disney angelehnt, welches zuvor bereits in einem Video von hinter den Kulissen präsentiert wurde (siehe Video weiter unten bei 04:48). Die kurze Entwicklungszeit von "Fallout: New Vegas" führte dazu, dass einiges an Material geschnitten werden musste, wie etwa Romantik-Optionen zu 'Mr. House', der den Protagonisten im Rahmen der Beziehung sogar Zugang zu dem Menschen hinter dem Bildschirm gewähren würde. Weitere Highlights sind etwa ein NPC, der uns zu Beginn warnt, die Route nach Norden zu verwenden (Stichwort Death Claws) oder ein veränderter Dialog mit Fan-Favorit 'Oliver Swanick', dem "Lotteriegewinner".