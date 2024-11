Project Mojave Revitalization eingestellt

Wie erstmals von DSOGaming berichtet wurde, hat das "Project Mojave Revitalization"-Team seine Arbeit eingestellt. Nicht zu verwechseln mit "Fallout 4: New Vegas", welches das Game von Obsidian eins zu eins in der Engine von "Fallout 4" erschaffen will, zielte "Project Mojave" darauf ab, die Orte von New Vegas während der Zeit von "Fallout 4" darzustellen.

Bei dem (ehemals) von 'WolfeMan2077' geleiteten "Project Mojave Revitalization" handelt es sich um eine Fortführung von "Project Mojave", welches rund ein Viertel der Map fertig hatte, jedoch seit November 2021 kein Update mehr erhielt. Entschieden hat man sich bei den vielen Enden von "Fallout: New Vegas" in "Project Mojave Revitalization" für das, in dem die New California Republic (NCR) gewann. "Project Mojave Revitalization" hat einen Release mit einigen Orten wie "Fremont" herausgebracht, welches später aus der NCR-Hauptstadt "Freeside" entsteht.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch einen Eindruck von dem eingestampften Projekt machen: