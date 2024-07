Yu-Gi-Oh!: 2024 European World Championship Qualifier in Berlin

Konami gab heute die sieben Duellanten bekannt, die Europa in der Kategorie Yu-Gi-Oh! TCG auf internationaler Bühne bei der anstehenden Yu-Gi-Oh! World Championship in Seattle vertreten werden. ​ ​

Das vergangene Wochenende hielt für das Yu-Gi-Oh! TCG drei Tage voller Spannung und Action bei dem European World Championship Qualifier (WCQ) in Berlin bereit. Wie bereits im letzten Jahr, wurden drei Plätze für die Yu-Gi-Oh! WCS an die besten Duellanten aus den World Qualifying Points (WQP) Playoffs am Freitag (26. Juli) vergeben. Vier weitere Duellanten erspielten sich ihren Platz auf dem Main Event der European WCQ, das am Sonntag (28. Juli) einen krönenden Abschluss für den European Champion Esteban Re aus Italien fand.

Die qualifizierten Yu-Gi-Oh! TCG Duellanten für die WCS 2024 aus dem European WCQ

Champion: Esteban Re (Italien) mit Tenpai Dragons

Finalist: Julio Valls (Spanien) mit Ritual Beasts

Halbfinalisten: Giovanni Barone (Italien) mit Fiendsmith Yubel; Samuel Béboux (Schweiz) mit Fiendsmith Snake-Eyes

WCS Points Qualifiers: Gabriel Netz (Vereinigtes Königreich) mit Fiendsmith Snake-Eyes; Baptiste Derouin (Frankreich) mit Fiendsmith Snake-Eyes; Anthony Lopes (Luxemburg) mit Fiendsmith Snake-Eyes