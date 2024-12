Konami kündigt brandneue Anime-Kurzfilme an

Konami kündigt an, dass "Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles" weitere Folgen aus der Reihe kurzer Anime-Episoden entwickeln und veröffentlichen wird, die die Geschichte des Spiels erweitern. Diese von Konami Animation erstellten animierten Kurzfilme werden jeden Monat erscheinen und sich auf ikonische Monster wie Himmelsjäger-Ass - Raye und Gefallener von Albaz konzentrieren. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Jump Festa 2025, einer Manga- und Anime-Convention, die in Japan stattgefunden hat.

Die spannenden neuen Episoden werden die Geschichte ikonischer Monster erweitern, wie Himmelsjäger-Ass - Raye und Himmelsjäger-Ass – Roze: zwei Rivalen, die sich mit Hilfe fortschrittlicher Technologie gegenüberstehen. Es wird auch Folgen geben, die sich mit den Karten Gefallener von Albaz und Dogmatika Ecclesia, die Tugendhafte beschäftigen.