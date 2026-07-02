Yu-Gi-Oh! Chaos Origins

Konami veröffentlicht "Chaos Origins" für das "Yu-Gi-Oh!"-TCG. Das Booster-Set führt ein neues Design für Starlight Rares ein, die nun in kräftigeren Farben erstrahlen und den grauen äusseren Kartenrand durch einen Regenbogenfolienrand ersetzen.

Das Booster-Set besteht aus 100 Karten und interpretiert Monster wie Schwarz Glänzender Soldat und Magier des Schwarzen Chaos mit kraftvollen Effekten neu, die auch in heutigen Turnieren mithalten können. Ausserdem enthält es fünf rahmenbrechende Extended-Art-Karten, deren Motive die Karten komplett bedecken. Darüber hinaus sind neue Versionen von Yugis berühmtesten Monstern, Herbeigerufener Totenkopf, Keltischer Wächter und Kuriboh, enthalten.

Ebenfalls in diesem Set kehren die Heiligen Ungeheuer aus der ursprünglichen Handlung von "Yu-Gi-Oh! GX" zurück. Diese neuen Versionen der Heiligen Ungeheuer können nur durch einen „Heiliges Ungeheuer“-Karteneffekt beschworen werden. Da dieses Set mehrere entsprechende Karten enthält, wird ihre Beschwörung deutlich erleichtert. Jedes von ihnen verfügt ausserdem über eine verbesserte Version seiner ursprünglichen Kräfte. Neben den Heiligen Ungeheuern erhalten auch die Kern-Monster von „Blitzclique“ aktualisierte Effekte sowie ein brandneues Thema rund um Donnersammler.

Ausserdem widmet sich dieses Booster-Set einem Schachthema, das sich um den König der Spiele dreht. Es handelt sich um ein ungewöhnliches Thema, da dieses Schachkonzept keine Monster im Main Deck, sondern Zauber-, Fallen- und Synchro-Monster umfasst und darauf setzt, dass Duellanten ihre Monsterkarten in die Zauber- und Fallenzonen legen.

Chaos Origins enthält: