Der Weg zur Yu-Gi-Oh! World Championship

Konami gab gestern den Start der Road to Worlds! Kampagne in "Yu-Gi-Oh! Master Duel" bekannt. Duellanten können an einem zweistufigen Qualifier teilnehmen, um ihrem Team einen Platz bei der Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 (WCS 2026) zu sichern und um den Titel des besten Teams der Welt zu kämpfen. Zur Feier des Qualifikationsstarts startet in "Yu-Gi-Oh! Master Duel" eine Sonderkampagne mit besonderen Belohnungen.

Es werden intensive Duelle in der ersten Phase der Qualifier erwartet. Duellanten, die DLv. 20 erreichen, steigen in die Regional Qualifier auf. Eine ausgewählte Anzahl von Duellanten, die es an die Spitze der regionalen Ranglisten schafft, qualifiziert sich anschliessend für die prestigeträchtige WCS 2026, um dort, gemeinsam mit zwei Teammitgliedern, in Tokio (Japan) um den Titel zu duellieren.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Qualifier

Phase: 10. - 22. Juni MESZ

Regionale Qualifier: 19. – 22. Juni MESZ

Anzahl der Teams, die sich pro Region qualifizieren:

Japan = 2

EMEA+ ANZ = 1

Nordamerika =1

Lateinamerika = 1

Asien = 1

Zur Feier des Beginns der Qualifier startet in "Yu-Gi-Oh! Master Duel" eine Sonderkampagne im Spiel, die Duellanten eine Vielzahl besonderer Inhalte bietet. Duellanten erhalten verschiedene Login-Boni, darunter die UR-Karte Nummer C101: Lautlose Ehre DARK (Royal Finish).

Alle Login-Boni

Tag 1: Nummer C101: Lautlose Ehre DARK (Royal Finish)

Tag 2: 300x Edelsteine

Tag 3: 100x Edelsteine

Tag 4: 100x Edelsteine

Tag 5: 100x Edelsteine

Tag 6: 100x Edelsteine

Tag 7: Nummer C101: Lautlose Ehre DARK Icon

Tag 8: 100x Edelsteine

Tag 9: 100x Edelsteine

Tag 10: 100x Edelsteine

Neben den Login-Boni wird über den Shop eine Vielzahl an umfangreichen Inhalten eingeführt. Karten mit alternativem Design, einschliesslich Karten mit erweitertem Artwork, sind für einen begrenzten Zeitraum über Selection Packs, Secret Packs und weitere Angebote erhältlich. Zudem werden Celebrations Bundles angeboten. Obwohl diese Inhalte für diesen Zeitraum limitiert sind, haben Duellanten die Chance, sie in zukünftigen Updates zu erhalten.