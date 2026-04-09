Yu-Gi-Oh! Extended Art Cards in der Rarity Collection 5

Konami bringt die Rarity Collection 5 für das "Yu-Gi-Oh!"-Sammelkartenspiel heraus. Damit werden erstmals Extended Art Cards eingeführt. Diese findet ihr im fünften Slot der Variant-Art-Karten jedes Packs.

Die Kollektion umfasst ein Set von etwa 80 Karten. Darin enthalten sind aktuelle Turnierkarten sowie bekannte Karten wie:

Chaosengel

Kashtira Fenrir

Nummer C104: Schattenhorror Maskerade

Mementoal Tecuhtlica – Kombinierte Schöpfung

Mit diesem Set habt ihr die Möglichkeit, euch aktuelle Meta-Karten zu sichern.

Jedes Pack enthält fünf Karten. Vier Karten stammen aus dem Haupt-Kartenpool und decken verschiedene Seltenheiten ab:

Super, Ultra und Secret Rares

Starlight und Platinum Secret Rares

Ultimate & Collector’s Rares im „Prismatic“-Stil

Die fünfte Karte in jedem Pack stammt aus einem separaten Pool und ist eine von vielen neuen Variant-Art-Karten.

Die Variant-Art-Karten zeichnen sich durch überarbeitete Hintergründe, Highlights und Zooms aus. Sie enthalten teilweise kurze Slogans auf Englisch oder Japanisch, die an Messenger-Apps erinnern. Diese Versionen sind nur in dieser Kollektion zu finden.

Zusätzlich beinhaltet das Set die ersten Extended Art Cards der Spielgeschichte. Zehn Karten, darunter Rotäugiger dunkler Dragoner, Kurikara Gottheitsinkarnation, Superpolymerisation und Dominus-Säuberung, erscheinen mit Motiven, die die gesamte Karte bedecken. Sie sind unter die 58 weiteren Variant-Art-Karten im fünften Slot gemischt.