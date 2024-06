Konami gab bekannt, dass 2'123 Duellanten an der diesjährigen German National Championship für das Yu-Gi-Oh! TCG teilgenommen haben.

Die German National Championship fand vom 15. bis 16. Juni in der MCC Halle Münsterland statt und bot den teilnehmenden Duellanten ein Duell-Wochenende mit harter Konkurrenz. Als Sieger setzte sich Julius Schwarzkopf im Finale gegen Henrik Uhl durch und sicherte sich den Titel German National Champion 2024. Beide Finalisten erhielten darüber hinaus eine Super Rare Edition von Anotherverse Gluttonia, der Yu-Gi-Oh! Championships Series-Preiskarte aus der aktuellen Saison.

Die German National Championship ist Teil der World Championship Qualifikationsrunden (WCQ), bei denen die besten Duellanten des Yu-Gi-Oh! TCG auf dem Kontinent ermittlelt werden. Die 128 besten Duellanten des Turniers am letzten Wochenende qualifizierten sich für die European WCQ, die vom 26. bis 28. Juli in Berlin stattfindet. Dort können sie sich für die Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) qualifizieren, welche in diesem Jahr vom 7. bis 8. September in Seattle (USA) stattfinden wird.

Bei der WCS 2024 ermitteln die Duellanten jedoch nicht nur den Yu-Gi-Oh! TCG World Champion. Zum zweiten Mal wird ein eigenes World Championship Turnier für Yu-Gi-Oh! Master Duel ausgetragen und zum ersten Mal überhaupt gibt es zwei separate Turniere für Yu-Gi-Oh! Duel Links Eins für Speed Duel und ein weiteres für Rush Duel.