Yu-Gi-Oh!: Die Legendary 5D’s Decks

Konami Digital veröffentlicht das Set "Legendary 5D’s Decks" für das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel. Es enthält drei komplette, spielbereite Decks mit jeweils 50 Karten, darunter fünf Ultra Rares.

Duellanten erhalten ein Yusei-Deck mit acht brandneuen Karten, ein Akiza-Deck für den Einsatz der neuen Akiza-Karten aus Doom of Dimensions, sowie ein Crow-Deck mit den neuesten Schwarzflügeln aus dem 2022 veröffentlichten Darkwing Blast.

Diese Decks enthalten einige der populärsten Karten des modernen Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiels, von Mulreizendes Miauls bis hin zu Unendliche Unbeständigkeit, die in jedes Deck passen, das die Duellanten als Nächstes spielen möchten. Zudem sind die Yu-Gi-Oh! 5D’s-Karten mehrfach in den Decks enthalten, um die Spielbarkeit direkt nach dem Auspacken zu verbessern.

Jedes Deck enthält ein Main Deck mit 40 Karten und ein Extra Deck mit 10 Karten mit einer Bonus-Karte. Die 51. Karte ist eine komplett spielbare Chibi-Art-Version des jeweiligen Signer-Hauptmonsters des Charakters. Yuseis Deck enthält Chibi-Sternenstaubdrache, Akizas Deck Chibi-Schwarzer Rosendrache und Crows Deck Chibi-Schwarz geflügelter Drache. Ausserdem erhalten Duellanten drei verschiedene Tokenkarten mit Chibi-Art von Yusei, Akuza und Crow.

Das Set Legendary 5D’s Decks enthält: