Yu-Gi-Oh! on Tour

Die beliebte Yu-Gi-Oh! Convention Tour geht 2025 in eine neue Runde! Konami gab heute den offiziellen Startschuss bekannt: Los geht’s auf dem Maimarkt in Mannheim vom 26. April bis 06. Mai 2025.

Eine besondere Neuerung in diesem Jahr: Einige Tourstopps sind nicht nur Teil der Games for Families Roadshow, sondern auch fester Bestandteil der TCG Villages auf verschiedenen Conventions. Fans können sich also auf ein noch breiteres Angebot freuen, leider ohne Stopp in der Schweiz!

Tourlocations und Termine