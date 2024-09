Yu-Gi-Oh! World Championship 2024 & Early Days Collection

Die Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2024 fand am Sonntag, den 8. September, in den Fremont Studios in Seattle, Washington, ihren spannenden Abschluss. Das mit Spannung erwartete Turnier, das zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt wieder auf amerikanischem Boden stattfand, krönte die World Champions in vier verschiedenen, spannungsgeladenen Kategorien.

Im "Yu-Gi-Oh!"-TCG Main Event setzte sich Ruben Penaranda aus den Vereinigten Staaten im Finale gegen Mark Solis aus den Vereinigten Staaten durch und holte sich den Titel des Yu-Gi-Oh! TCG World Champion 2024.

Zum ersten Mal überhaupt wurden in "Yu-Gi-Oh! Duel Links" zwei Weltmeister ermittelt. "Yu-Gi-Oh! Duel Links: Speed Duel" Finale war heiss umkämpft zwischen dem späteren Sieger Sebastian "Shelmy" Villarroel aus Bolivien und Takuma Kiramura aus Japan. "Yu-Gi-Oh! Duel Links: Rush Duel" wurde zum ersten Mal seit der Einführung von Rush Duel in "Yu-Gi-Oh! Duel Links" im letzten Jahr als offizielles Turnier ausgetragen. Marc-Andre "QuantumCubes" Ladouceur-Kirkor aus Kanada kämpfte gegen Gabriel "Volaton" Tan aus Singapur um den Titel, wobei Ladouceur-Kirkor schliesslich den Sieg davontrug.

Die Gewinner jeder der vier Kategorien erhielten spezielle 'World Champion'- Pokale. Die vier besten Duellanten in den Kategorien "Yu-Gi-Oh!"-TCG und "Yu-Gi-Oh! Duel Links" sowie das siegreiche Team in "Yu-Gi-Oh! Master Duel" erhielten einen Dragon of Illumination, Sanctuary’s Shield, der exklusiv an die besten WCS-Duellanten vergeben wird, sowie eine einzigartige WCS 2024 Spielmatte aus Gummi und eine Reihe weiterer Preise.

Am 1. Oktober erscheint eine neue Welt für ​Yu-Gi-Oh! Duel Links

Während des WCS-Livestreams wurde ein kurzer Teaser-Trailer ausgestrahlt, der Duellanten einen kleinen Einblick in das nächste "Yu-Gi-Oh! Duel Links" Update am 1. Oktober gab. Die GO RUSH!! Welt kommt zu "​Yu-Gi-Oh! Duel Links" und bringt die Einführung der "Fusionsbeschwörung" in "Rush Duel" mit. Ausserdem wird mit "Chronicle Card" ein neues Ingame-Feature sein Debüt feiern.