Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 kehrt nach Europa zurück!

Konami hat bekannt gegeben, dass die Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 nach Europa zurückkehren wird. Die besten Duellanten der Welt treffen sich am 30. und 31. August in Paris, um in verschiedenen Formaten gegeneinander anzutreten.

Neben dem traditionellen Yu-Gi-Oh! TCG werden auch Turniere in "Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL" und "Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS" ausgetragen. Bei "Duel Links" wird es sowohl "Speed Duel" als auch das neue "Rush Duel" Format geben, welches erst im September 2023 eingeführt wurde.

Die World Championship 2025 verspricht spannende Duelle und ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Termine für die Qualifikationsrunden in Nord- und Südamerika, Europa, Ozeanien und Asien werden in Kürze bekannt gegeben. Haltet eure Decks bereit!