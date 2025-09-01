Yu-Gi-Oh! World Championship 2025: Das Finale

Konami hat die Gewinner der Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2025 bekannt gegeben, deren spannendes Finale am Sonntag, den 31. August, im Maison de la Mutualité in Paris, Frankreich, stattfand. Auf dem Turnier, das zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in Europa stattfand, wurden in vier Kategorien neue Weltmeister gekrönt.

Beim Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel Turnier triumphierte der französisch-amerikanische Duellant Julien Kehon über Tom Kleinegräber aus Deutschland und holte sich den Titel des Yu-Gi-Oh! TCG World Champion 2025.

In Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS boten sowohl "Speed Duel" als auch "Rush Duel" packende Duelle. Philipp Thomas aus Deutschland gewann die "Speed Duel"-Trophäe, während kama3 aus Taiwan im "Rush Duel" als Sieger hervorging.

Unterdessen besiegte im Yu-Gi-Oh! Master Duel Finale Ragnarok das Team Chaiba Corp in einem dramatischen 3-gegen-3-Match. Der Italiener Antonio ‘N3sh’ Papa, der Schwede Herman ‘Mist’ Hansson und der Kroate Luka Forjan wurden zu den Yu-Gi-Oh! Master Duel World Champions 2025 gekrönt.

Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 findet in Tokio statt

Während des WCS 2025 Livestreams wurde in einem Teaser Trailer enthüllt, dass die Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 in Tokio, Japan stattfinden wird. Duellanten aus aller Welt werden sich im nächsten Jahr erneut treffen, um den ultimativen Titel zu erkämpfen.

Eröffnungszeremonie der Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron eröffnet

Zur Überraschung der Tausenden von Zuschauern eröffnete Emmanuel Macron die Eröffnungszeremonie der Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 mit einer nachdenklichen Botschaft an die Fans des "Yu-Gi-Oh!"-Sammelkartenspiels.

"Ich weiss, dass dies ein wichtiger Tag für Yu-Gi-Oh! und die gesamte Welt der Sammelkartenspiele ist, die sich in Frankreich versammelt hat. Es ist eine grosse Ehre für uns, die Weltmeisterschaft in eurer Disziplin auszurichten, und die Enthusiasten aus der ganzen Welt in Frankreich willkommen zu heissen, um ihre Leidenschaft, ihre Spiele, ihr Universum auszuleben." "Ich möchte euch auch sagen, wie sehr ich vom Sammelkartenspiel und den Perspektiven, die es bietet, überzeugt bin und hoffe, dass Frankreich sich hier immer mehr einbringen wird."

Neymar Jr. kooperiert mit Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel für "eFootball"- und eFootball Champions Squads Kollaboration

Im Livestream der Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 kündigte KONAMI ausserdem eine brandneue Kooperation zwischen dem Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel sowie eFootball™ und eFootball™ CHAMPION SQUADS an. Der Trailer zeigt eFootball™-Botschafter Neymar sowie fünf Spieler der französischen Nationalmannschaft.

Weitere Ankündigungen folgen.