Konami gab bekannt, dass die Verlosung für Zuschauer aus der EU für die Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 (WCS 2025) vom 30. bis 31. August in Paris, Frankreich, nun eröffnet ist. Bei den prestigeträchtigen globalen Turnieren diesen Jahres treffen die besten Duellanten aus aller Welt aufeinander. Zuschauerplätze für Teilnehmer aus der EU sind ab sofort über die Yu-Gi-Oh! NEURON-App verfügbar.

Am Wochenende der WCS 2025 finden in ausgewählten offiziellen Turniergeschäften (OTS) Feierlichkeiten statt. Diese lokalen Veranstaltungen stehen sowohl Fans als auch Duellanten offen und bieten jedem die Möglichkeit, an der Spannung der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft 2025 teilzunehmen.

Zu diesem Anlass werden zwei spezielle Promokarten an glückliche Teilnehmer der Feierlichkeiten verteilt. Alle Zuschauer der WCS 2025 erhalten ebenfalls beide Karten. Diese einzigartigen Secret Rare-Karten sind die ersten WCS-Promokarten in französischer Sprache.

Fracas, le Guerrier Magique (Brecher, Magischer Krieger)

Force de Miroir (Spiegelkraft)

Die Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2025 wird separate Turniere in vier Kategorien umfassen. Dazu gehören Turniere für das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME (TCG), Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL und zwei verschiedene Turniere für Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Eines der Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS-Turniere wird im SPEED DUEL-Format ausgetragen, das andere Turnier im RUSH DUEL-Format, das im September 2023 eingeführt wird.

Weitere Informationen zur Bewerbung und Teilnahme stehen in der Yu-Gi-Oh! NEURON App zur Verfügung.