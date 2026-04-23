Konami hat den Start der 2026 European Yu-Gi-Oh! World Championship Qualifier – Nationals für das Trading Card Game (TCG) bekannt gegeben. Ab dem 25. April tretet ihr in ganz Europa gegeneinander an, um den Titel des National Champions zu gewinnen.

Der Weg nach Tokio

Die Turnierserie erstreckt sich vom 25. April bis zum 30. Juni und findet in 16 Ländern statt, darunter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den Auftakt macht das Event am 25. und 26. April in Madiswil in der Schweiz. Die Teilnahme an den Nationals steht euch offen, um euch für den Yu-Gi-Oh! World Championship Qualifier (WCQ) zu qualifizieren.

Termine und Qualifikationen

Nationals: 25. April bis 30. Juni 2026 (europaweit).

25. April bis 30. Juni 2026 (europaweit). European WCQ: 10. bis 12. Juli 2026 in Brüssel, Belgien.

10. bis 12. Juli 2026 in Brüssel, Belgien. World Championship (WCS): 28. bis 30. August 2026 in Ariake (Tokio), Japan.

Wenn ihr euch bei der European WCQ durchsetzt, qualifiziert ihr euch für die Weltmeisterschaft in Japan. Dort wird in vier Kategorien um den Titel gekämpft:

Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (RUSH DUEL)

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (SPEED DUEL)

Wettbewerbe für jüngere Teilnehmer

Zusätzlich zu den Hauptturnieren wird bei den meisten Meisterschaften eine "Dragon Duel"-Meisterschaft organisiert. Diese richtet sich an jüngere Duellanten, die im Jahr 2012 oder später geboren sind. Neben dem Titel des National Champions warten bei den Turnieren verschiedene Preise auf euch.

Weitere Informationen zu den Yu-Gi-Oh! Nationals

Weitere Informationen zu den Yu-Gi-Oh! European World Championship Qualifier

Weitere Informationen zu den Yu-Gi-Oh! World Championship 2026