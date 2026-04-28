Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Tour 2026

Konami setzt die Yu-Gi-Oh! Convention Tour im Jahr 2026 fort. An insgesamt zehn Standorten, unter anderem in der Schweiz und in Österreich, finden Events rund um das Sammelkartenspiel statt.

Vor Ort lernt ihr in einfachen Schritten die Grundlagen des Spiels oder bekommt aktuelle Strategien und neue Kartenkategorien erklärt. Für erfahrene Teilnehmer gibt es Plattformen für Duelle und den Austausch innerhalb der Community. In integrierten Shops könnt ihr zudem aktuelle Produkte erwerben.

Die Tour startete bereits Ende April beim Maimarkt in Mannheim.

Weitere Termine

Mannheim, Maimarkt - 25. April – 05. Mai

Fantasy Basel, Basel - 14. – 16. Mai

AnimagiC, Mannheim - 31. Juli – 02. August

gamescomKöln - 26. – 30. August

Connichi, Wiesbaden 04. – 06. September

GAME CITY, Wien - TBD

SPIEL, Essen - 22. – 25. Oktober

Spielmesse, Stuttgart - 19. – 22. November

CCon, Stuttgart - 28. – 29. November

Manga Comic-Con, Leipzig - März 2027

Das Yu-Gi-Oh! TCG ist in über 80 Ländern und neun Sprachen erhältlich.