4 Penny Coffins für PC vorgestellt

Other Ocean stellt uns "4 Penny Coffins" für den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

In "4 Penny Coffins" jagen bis zu acht Spieler in einem Online-Mehrspielermodus einen versteckten Mörder. Dies geschieht mithilfe von Lügen, wechselnden Alibis und handfesten Beweisen. Das soziale Ermittlungsspiel bietet gleichzeitig auch einen Einzelspielermodus für alle, die mutig genug sind, sich dem Nebel alleine zu stellen.

Der zugehörige Trailer bringt uns das spielerische Grundgerüst von "4 Penny Coffins" jetzt schonmal 45 Sekunden lang näher. Dabei setzt man überwiegend auf düstere Bilder.

"4 Penny Coffins" hat noch keinen Releasetermin.