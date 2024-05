Finales Inhalts-Update für Guild Wars 2: Secrets of the Obscure

NCSoft und ArenaNet kündigen das finale Inhalts-Update für "Guild Wars 2: Secrets of the Obscure" an. Einen Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Das finale Inhalts-Update für "Guild Wars 2: Secrets of the Obscure" hört demnach auf den Namen "Der Mitternachtskönig". Es ist ab 21. Mai verfügbar.

Das neue Kapitel namens Der Mitternachtskönig markiert den Höhepunkt der im letzten Jahr für "Guild Wars 2" erschienenen Erweiterung "Secrets of the Obscure" und bietet eine herausfordernde Palette frischer Gameplay-Elemente wie das Finale zwischen der Astralwache und den ausserplanetaren Kryptis. Ein episches neues Meta-Event in der Welt bringt uns auf der Karte „Inneres Nayos“ direkt vor die Tore der Zitadelle von Zakiros. Zum Verbessern der Ausrüstung der Helden kann die legendäre Rüstung, welche im Update "Das Reich der Träume" im Februar eingeführt wurde, nun in einen optisch beeindruckenden zweiten Rang aufgewertet werden. Ausserdem erweitern neue Relikte die Build-Möglichkeiten für Charaktere.

Dieser Release enthält nicht nur das Schlusskapitel der Erweiterung, sondern auch den „Einsamen Turm“, ein neues Fraktal der Nebel im Spielmodus von Guild Wars 2, bei dem sich fünf Spieler einer Instanz stellen. Es gibt zudem einen neuen Endboss in den Konvergenzen, den mit "Secrets of the Obscure" eingeführten epischen PvE-Schlachten für 50 Spieler. Auch ein klar schwierigerer Herausforderungsmodus für alle Konvergenzbosse wurde eingeführt, damit Spieler ihr Können gegen die Besten beweisen können. Zusätzlich zur Aktualisierung der Belohnungen des Gewölbes des Zauberers kommt ein neues UI-Update, mit dem die Farbe und Form des Fadenkreuzes in der Action-Cam verändert werden kann. Abschliessend warten noch weitere Belohnungen auf die Spieler, welche sie sich verdienen können.