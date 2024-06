Guild Wars 2: Janthir Wild

ArenaNet und NCSOFT kündigen die fünfte Erweiterung für "Guild Wars 2" an: "Janthir Wilds". Diese wird am 20. August 2024 erscheinen und stellt eine Reihe neuer Features vor, die sich Fans seit Langem wünschen – angefangen mit Heimstätten. Dieses benutzerfreundliche Housing-System ermöglicht es euch mithilfe einer neuen Anpassungs- und Dekorations-Oberfläche ihre ganz persönlichen Behausungen zu erschaffen und sie für eure Freunde zu dekorieren. Ihr erkundet in "Janthir Wilds" zudem die unerforschte, ursprüngliche Region von Janthir, wo ihr nicht nur einen neuen Waffentyp für den Kampf zu Lande, den Speer, entdecket, sondern euch auch in den Sattel des verbesserten Kriegsklauen-Reittiers schwingt.

"Janthir Wilds" wird, wie sein Vorgänger "Secrets of the Obscure", drei geplante grosse Updates bekommen, die zwischen August 2024 und Sommer 2025 veröffentlicht werden. Zum Release werden zwei neue Karten inmitten der Deltas und Inseln von Janthirs ungezähmter Wildnis veröffentlicht: Tiefland-Küste, Heimat der Tiefland-Kodan, und Janthir Syntri, mit den gefährlichen Felsküsten, wandernden Titanen und mystischen Stürmen. Als Unterstützung bei der Erkundung dieser neuen Länder werden Spieler:innen wilde Kriegsklauen zähmen können, die bisher eine Spezialistenrolle im Spielmodus "Welt gegen Welt" innehatten. Im Sattel der Kriegsklauen der Tiefland-Kodan können Spieler:innen Janthir erforschen, während sie die besonderen Fähigkeiten ihres Rosses ausbauen, die die renommierte Sammlung an Reittieren in "Guild Wars 2" um zusätzliche Bewegungs- und Reisemöglichkeiten erweitern.

Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung des Spiels wird zudem ein neuer Waffentyp für den Kampf zu Lande eingeführt. Der Zweihandspeer wird für alle neun Klassen im Spiel verfügbar sein. Jede Klasse verwendet den Speer auf ihre eigene Weise, sei es im Fern- oder im Nahkampf, und bietet eine Vielzahl neuer Fertigkeiten, die zusätzliche Vielfalt für Spielercharaktere und Gameplay-Builds bieten.

Die drei geplanten zukünftigen grossen Updates werden ohne zusätzliche Kosten veröffentlicht und bieten im Lauf der folgenden Monate bis ins Jahr 2025 hinein weitere neue Erlebnisse: eine zusätzliche Karte, einen neuen Schlachtzug, neue Belohnungen (inklusive neuer Gegenstände im Gewölbe des Zauberers) sowie einen neuen PvP-Spielmodus.

Die neue Story der Erweiterung beginnt nach den Ereignissen von "Secrets of the Obscure". Gemeinsam mit der Astralwache und einem Rat aus Tyrias Nationen werdet ihr nach Janthir reisen, um Kontakt mit den Tiefland-Kodan aufzunehmen, dem ländlichen Stamm, der diese schroffe Region bewohnt. Sie werden mehr über ihre Kultur erfahren und hinter die Geheimnisse einer ursprünglichen magischen Bedrohung kommen, die Chaos in den Tiefen der Wildnis stiftet.

"Wir wollten von Anfang an viele der Punkte vereinen, die seit Jahren auf unserer Wunschliste und der unserer Community stehen. Mit Janthir Wilds zeigen wir, dass wir weiterhin hoch motiviert sind, unsere Spieler und Spielerinnen zu überraschen und zu entzücken, während wir gleichzeitig das Gameplay von Guild Wars 2 auf unerwartete Weise verbessern und Spielmodi für die kooperative wie für die kompetitive Community unterstützen."

Josh Davis, Game Director von "Guild Wars 2"