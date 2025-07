Guild Wars 2: Oktober-Termin für die sechste Erweiterung

ArenaNet und NCSoft haben einen Erscheinungstermin für die mittlerweile sechste Erweiterung von "Guild Wars 2" bekanntgegeben. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret ist die "Visions of Eternity"-Erweiterung für "Guild Wars 2" ab 28. Oktober verfügbar. Ein frischer Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf den DLC ein und zeigt etwas mehr als eineinhalb Minuten lang unter anderem die neuen Inhalte.

Die "Visions of Eternity"-Erweiterung für "Guild Wars 2" ergänzt eine neue Palette an Inhalten und Features. Diese umfassen ein frisches Heimstatt-Grundstück, verbesserte Fähigkeiten für das Schweberochen-Reittier, sowie eine komplett neue Geschichte, die im Inselreich Castora spielt. Ausserdem gibt es zwei erkundbare Karten sowie eine Elite-Spezialisierung für alle neun spielbaren Klassen.

Mit der Veröffentlichung werden zwei neue Karten auf Castora freigeschaltet, einer unerforschten Insel Tyrias voller alter Magie, die Flora und Fauna auf faszinierende Weise verändert hat. Wir können dabei neue Build-Optionen durch Elite-Spezialisierungen für jede Klasse entdecken. Das Schweberochen-Reittier erhält zudem über drei neue, Castora-bezogene Beherrschungspfade zusätzliche Fähigkeiten.

Das Heimstatt-System aus Janthir Wilds wird zudem mit "Visions of Eternity" erweitert – inklusive eines neuen Grundstücks an den Stränden Castoras. Dank des neuen Layout-Systems können wir ihre Heimstätten schnell teilen und duplizieren, sofern die nötigen Dekorationen vorhanden sind. Ob eisige Täler oder tropisches Inselparadies: Ein Grundstück ist immer aktiv und Layouts ermöglichen eine einfache Wiederherstellung des Lieblingsdesigns.

Die drei grossen Updates für 2026 erscheinen gratis und bringen frische Inhalte wie Karten, Schlachtzüge, Story-Erweiterungen, legendäre Ausrüstung und Belohnungen, darunter Items aus dem Gewölbe des Zauberers.

Die neue Geschichte von "Visions of Eternity" beginnt dabei mit Gerüchten über eine Insel, von der sich die Seefahrer Tyrias Legenden erzählen und die angeblich erfüllt ist von Magie und Ley-Energie. Die Tyrianische Allianz erhält darin Berichte darüber, dass die Inquestur, eine verschlagene Kru von Asura-Wissenschaftsforschern, nach dieser Insel sucht. An der Seite jener Verbündeten, welche sich auf diese Reise ins Unbekannte wagen, bricht der Kommandeur auf um herauszufinden, was die Inquestur im Schilde führt und sie aufzuhalten.