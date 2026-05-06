Guild Wars 2: Visions of Eternity: Neues Update in Aussicht

ArenaNet hat ein neues Update für "Guild Wars 2: Visions of Eternity" angekündigt, das den Titel "Der einzige Weg" trägt und schon am 12. Mai erscheint. Dies ist die sechste und aktuellste Erweiterung des preisgekrönten und beliebten MMORPGs "Guild Wars 2". Besagtes Update vergrössert die Welt mit einer neuen erkundbaren Zone, setzt die Story des ersten Release der Erweiterung fort und bringt weitere Aktualisierungen und Belohnungen.

Im ersten Teil der Story von "Guild Wars 2: Visions of Eternity" gingen wir einer Reihe geheimniskrämerischer Inquestur-Reisen auf die Insel Castora nach, einem mysteriösen Land voller Ley-Magie. Uralte Geheimnisse wurden dabei ans Tageslicht gebracht und die Wächter der Insel überwältigt. Jetzt wird die Story fortgeführt: Dem Kommandeur wird nämlich aufgetragen, den Anführer der Inquestur namens Vloxx aufzuhalten, welcher davon überzeugt ist, seine Pläne wären zum Besten von Tyria. In den nächsten fünf Kapiteln der Story, die mit diesem Update kommen, erreicht der Kommandeur die neue Karte "Ewigkeitsgarten".

Parallel zur Story bringt der Release zudem frische und überarbeitete Features. Zwei weitere Beherrschungsränge sorgen für neue, für den gesamten Account gültige horizontale Fortschritte für die Community. Sechs neue Erweiterungsrelikte, die wir uns verdienen können, erweitern Charakterbuilds um neue Kampfeffekte. Legendäre Accessoires, eines verdient durch PvE-Inhalte und das andere durch den WvW-Mehrspielermodus, warten auf neue Besitzer. Zudem können weitere Elemente des Aussehens der Charaktere durch das Modevorlage-Feature verwaltet werden, das im Februar 2026 erschien. Ein aktualisierter Satz von Zielen für das Gewölbe des Zauberers, ein zu verdienender Skin für das Raptor-Reittier sowie zahlreiche andere Belohnungen im Zuge der neuen Karte und Inhalte runden den Release ab.

ArenaNet plant noch ein weiteres grosses Update für "Guild Wars 2: Visions of Eternity", welches die Inhalte der Erweiterung abschliesst, frische Story-Kapitel, verschiedene Spielkomfort-Verbesserungen, und eine zusätzliche legendäre Ausrüstung, die wir uns verdienen können. Desweiteren sind neue erkundbare Karten sowie zusätzliche herausfordernde instanzierte Inhalte geplant.

"Guild Wars 2" ist seit 28. August 2012 für den PC erhältlich.