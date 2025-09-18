Super Mario Galaxy 1&2: Japanischer Übersichtstrailer

Nintendo versorgt uns mit einem japanischen Übersichtstrailer zu den kommenden Switch-Umsetzungen der beiden Teile von "Super Mario Galaxy". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast siebeneinhalb Minuten lang auf "Super Mario Galaxy" und "Super Mario Galaxy 2" eingestimmt. Dabei werden uns etwa die Story und das generelle Gameplay-Gerüst in bunten Bildern nähergebracht. Serientypisch will die zugehörige Musik den Gehörgang natürlich auch nicht mehr so schnell verlassen.

Ursprünglich wurde "Super Mario Galaxy" in PAL-Gefilden am 16. November 2007 für die Wii veröffentlicht. Der Nachfolger erschien dann am 11. Juni 2010, ebenfalls für die Wii.

Die Switch-Versionen der beiden "Super Mario Galaxy"-Teile werden am 2. Oktober veröffentlicht.