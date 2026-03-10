Donald Glover spricht Yoshi

Für den kommenden Animationsfilm "The Super Mario Galaxy Movie" wurden neue Sprecherrollen bekannt gegeben. Besonders im Fokus steht dabei Yoshi: Der beliebte grüne Dinosaurier wird im Film von Schauspieler, Musiker und Filmemacher Donald Glover gesprochen. Die Besetzung wurde im Rahmen einer speziellen Präsentation zum Film enthüllt, in der auch ein neuer Trailer gezeigt wurde.

Neben Glover wurden weitere Rollen bestätigt. So übernimmt Luis Guzmán die Stimme von Wart, dem Antagonisten aus "Super Mario Bros. 2", während Issa Rae die Honigkönigin (Honey Queen) spricht. Beide Figuren tauchen im neuen Trailer auf und deuten darauf hin, dass der Film mehrere Elemente aus der "Super Mario Galaxy"-Reihe aufgreifen wird.

Viele bekannte Stimmen aus dem ersten Film kehren ebenfalls zurück. Chris Pratt spricht weiterhin Mario, Charlie Day ist erneut als Luigi zu hören, Anya Taylor-Joy übernimmt wieder Prinzessin Peach und Jack Black leiht Bowser seine Stimme.