Neuer RPG-Maker in der Mache

Ein neues Projekt der „RPG Maker“-Reihe wurde offiziell angekündigt. Entwickler Gotcha Gotcha Games veröffentlichte einen ersten Teaser, der eine deutliche Weiterentwicklung des bekannten Baukastens zeigt.

Im Fokus steht dabei ein neuer visueller Stil: Künftig sollen sich RPGs im sogenannten HD-2D-Look erstellen lassen – ähnlich wie bei modernen Genre-Vertretern im Stil klassischer 2D-Rollenspiele.

Konkrete Details zum Funktionsumfang, Release oder unterstützten Plattformen stehen aktuell noch aus. Parallel zum Teaser wurden jedoch bereits offizielle Social-Media-Kanäle für das Projekt gestartet, was auf eine schrittweise Enthüllung weiterer Infos hindeutet.

Auch zur technischen Ausrichtung hält sich das Studio noch bedeckt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der neue Baukasten stärker auf moderne Plattformen und eine vereinfachte Bedienung abzielt – konkrete Einblicke dürften in den kommenden Wochen folgen.