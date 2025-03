The Legend of Zelda Film: Release-Datum bekannt

Nintendo hat das Release-Datum zu dem "The Legend of Zelda"-Film verraten. So können wir uns den 26. März 2027 zumindest in unseren elektronischen Kalendern markieren. Die Ankündigung war eher unspektakulär als Eintrag in der Nintendo Today-App zu finden, die in der vor Kurzem stattgefundenen Nintendo Direct präsentiert wurde. Zu sehen gibt es dort einen 25-sekündigen Teaser Trailer, der von der originalen "Zelda"-Musik aus dem Jahr 1986 unterlegt ist. Das Timing der App und rund zwei Jahre vor dem Film zeigt, dass Nintendo wohl die Nützlichkeit der neuen App bewerben will.

Da der Film noch knapp zwei Jahre entfernt ist, sind auch entsprechend wenige Details bekannt. Weder wissen wir, ob es sich um eine direkte Adaptation oder eine neue Geschichte in der Welt von Hyrule handelt, noch, welche Schauspieler an Board sind. Angekündigt wurde das Projekt im Jahr 2023 als eine gemeinsame Produktion von Sony Pictures und Nintendo. Hinter dem Film steht Avi Arad als Produzent, der verschieden "Spider Man"-Projekte ermöglichte wie zum Beispiel den Film von Sam Raimi aus dem Jahr 2002, aber auch Videospielverfilmungen wie "Uncharted" und "Borderlands". Als Regisseur konnte Wes Ball gewonnen werden, der uns mitunter die "Maze Runner"-Trilogie und "Planet der Affen: New Kingdom" brachte.