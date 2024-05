Gerücht: Zelda als Protagonistin?

Über die Jahre hat Nintendo viele Neuerungen in den “Legend of Zelda”-Spielen eingeführt, einiges hat sich jedoch nie geändert. So war 'Link' immer die Hauptfigur in den Spielen, die sich zur Rettung von 'Zelda' ins Abenteuer stürzte. Dass sich dies zukünftig ändern könnte, erfahren wir von dem bekannten Nintendo-Leaker 'PapaGenos' auf X/Twitter:

Auf den ersten Blick liest sich der Tweet nicht wie eine Ankündigung oder ein Versprechen, sondern wie ein Wunsch von 'PapaGenos'. Schreibt man jedoch jeweils die Grossbuchstaben des grammatikalisch bewusst nicht-korrekten Textes hintereinander, ergeben sich die Worte “this is a hint”, also “dies ist ein Hinweis”. Indirekt ausgesprochen wird hier also nichts Geringeres als, dass das nächste Spiel uns in die Rolle von 'Zelda' als Protagonistin schlüpfen lassen wird. Ob es sich dabei um einen Hauptteil oder vielleicht um ein Spin-Off handeln soll, wird jedoch nicht gesagt. Auch sollte nicht vergessen werden, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich um ein Gerücht handelt.