Star Wars: The Old Republic - Update 7.5 im Detail

Neues Kapitel in der Haupstory – Verzweifelter Widerstand: Nach den Ereignissen von "Ketten in der Dunkelheit" rekrutieren Spielende Sa'har als neue Gefährtin und wagen sich auf eine riskante Mission, um das Holokron zu bergen und mehr über Hetas Pläne in Erfahrung zu bringen. Ausserdem reisen Spieler nach Hutta, um inmitten eines Arbeiteraufstandes im Minboosa-Viertel mit dem "durch und durch seriösen" Geschäftsmann Yusinduu, dem Hutten, zu verhandeln.

Dantooine-Farm und Frühlingsfest der Fülle: Spieler haben in "Star Wars: The Old Republic" die Möglichkeit, eine Pause von den Kämpfen einzulegen, um auf Dantooine eine Farm zu bewirtschaften. Die Spielenden erleben eine kurze Geschichte, bei der sie die Farm kennenlernen, bevor sie später ein Stück Land erhalten – was fast zu gut zu sein scheint, um wahr zu sein. Im Rahmen des Frühlingsfestes der Fülle können Spielende Saatgut sammeln, tanzen, Pasteten backen, Tiere pflegen und an einer galaktischen Eiersuche teilnehmen.