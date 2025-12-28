Artwork zum gestrichenen Dark Knight Spiel aufgetaucht

Christopher Nolans Comicverfilmung von "The Dark Knight" sollte damals ein eigenes Spiel bekommen. Dieses wurde aber leider gestrichen, weil das Entwicklerstudio Pandemic die letzte Deadline zum Release des Kinofilmes, und dem damit einhergehendem Auslaufen der Rechte von EA, nicht schaffte. Aus aufgetauchtem Artwork und Animationen können wir nun einen Blick auf bisher nicht gesehene Joker-Szenen werfen. Die Szenen könnt ihr nach einem Klick auf den als Quelle zu dieser News angegebenen Artikel von ComicBook.com anschauen.

Während in Vergangenheit die offene Welt von Gotham City und Gameplay-Mechaniken auftauchten, blieben Details über die Story des gestrichenen Spiels bisher aus. So wissen wir nun, dass wir uns in dem Spiel mindestens den Bösewichten Victor Zsasz, Lady Shiva, Deadshot, und Firefly gegenübergestanden hätten. Eine im Film nicht enthaltene Sequenz wäre gewesen, dass der von Heath Ledger gespielte Joker den Mord an einer Frau mit dem Batarang durch Batman vorgetäuscht hätte.

Spannende Hintergrundinformationen zu dem gestrichenen "Dark Knight"-Titel seht ihr in diesem bereits 9 Jahre alten, englischsprachigen Video, Joker-Modell bei 11:14 inklusive: