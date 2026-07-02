Warhammer 40.000: Space Marine: Master Crafted Edition für weitere Plattformen?

Momentan besteht Hoffnung, dass die Master Crafted Edition von "Warhammer 40.000: Space Marine" für weitere Systeme veröffentlicht werden könnte. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Konkret wurde jetzt eine vielversprechende Altersfreigabe beim amerikanischen Entertainment Software Rating Board (ESRB) gesichtet. Diese besagt, dass die Master Crafted Edition von "Warhammer 40.000: Space Marine" auch für PS5 und Switch 2 veröffentlicht wird .Offiziell bestätigt ist das bislang aber noch nicht.

Die Master Crafted Edition von "Warhammer 40.000: Space Marine" war im Mai 2025 für Xbox Series X angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die Master Crafted Edition von "Warhammer 40.000: Space Marine" wurde am 10. Juni 2025 für Xbox Series X veröffentlicht.