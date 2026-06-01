Rayman Origins: Baldige Ankündigung einer Enhanced Edition?

Es könnte sein, dass wir uns schon sehr bald über die Ankündigung einer "Enhanced Edition" von "Rayman Origins" freuen dürfen. Wir haben alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengefasst.

Stein des Anstosses war die kurzzeitige Listung einer "Enhanced Edition" von "Rayman Origins" im Microsoft Store. Angeblich soll die Neuauflage in den nächsten Tagen enthüllt werden - passt auch gut, denn uns erwarten ja einige diesbezügliche Präsentationen.

In der Produktbeschreibung hiess es, dass die "Enhanced Edition" von "Rayman Origins" den Klassiker in technisch überarbeiteter Form zurück bringt. In der Geschichte muss Rayman gemeinsam mit Globox und den Teensies die Glade of Dreams vor den Darktoons retten, welche das friedliche Reich bedrohen. Auf uns warten dabei mehr als 60 handgefertigte Levels mit versteckten Wegen, freischaltbaren Fähigkeiten, Sammelobjekten und zahlreichen Bosskämpfen.

Die "Enhanced Edition" von "Rayman Origins" bietet angeblich eine Darstellung in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde sowie verschiedene Komfortverbesserungen. Zusätzlich können 60 versteckte Relikte gefunden werden, deren Fortschritt im Snoring Tree verfolgt werden. Der Titel setzt immer noch auf seinen markanten handgezeichneten 2D-Stil und präsentiert über 100 Charaktere in diversen Fantasiewelten. Neben dem Einzelspielermodus unterstützt man auch lokalen Koop für bis zu vier Spieler.

"Rayman Origins" ist für PS3, Xbox 360, Wii, PlayStation Vita und 3DS erhältlich.