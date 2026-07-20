Rayman Origins: Gameplay-Trailer zur Enhanced Edition

Ubisoft stimmt uns mit einem neuen Gameplay-Trailer auf die Enhanced Edition von "Rayman Origins" ein. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang mit knallbunten Sequenzen auf die Enhanced Edition von "Rayman Origins" eingestimmt. Dabei hebt man vor allem die zentralen Features hervor und dem Soundtrack dürfen wir gleichzeitig ebenfalls lauschen.

Bereits Anfang Juni gab es Gerüchte über die baldige Enthüllung einer Enhanced Edition von "Rayman Origins", was dann auch wenige Tage später geschah. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die Enhanced Edition von "Rayman Origins" erscheint am 1. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.