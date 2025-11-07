Hitman: Absolution: Termin für die Switch-Portierung

IO Interactive und Feral Interactive haben einen Releasetermin für die Switch-Umsetzung von "Hitman: Absolution" verkündet. Demnach wird das Stealth-Adventure schon nächste Woche auch für Nintendos erste Hybridkonsole verfügbar sein.

Konkret wird "Hitman: Absolution" ab 13. November, also nächsten Mittwoch, auch für Switch erhältlich sein. Die Switch 2 wird bekanntlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres versorgt. Bereits am 16. Oktober hatte man das Stealth-Adventure für iOS und Android veröffentlicht.

Die Umsetzungen von "Hitman: Absolution" für iOS, Android und die beiden Switch-Konsolen waren schon im August angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Ursprünglich wurde "Hitman: Absolution" am 20. November 2012 für PS3, Xbox 360 und den PC veröffentlicht. PS4 und Xbox One folgten am 11. Januar 2019.