Hitman: Absolution: Umsetzungen für iOS, Android, Switch & Switch 2 in Aussicht

Feral Interactive kündigt weitere Versionen von "Hitman: Absolution" an. Releasefenster dafür hat man gleichzeitig auch parat.

Demnach sind Portierungen von "Hitman: Absolution" für iOS und Android angedacht. Diese erscheinen irgendwann im Herbst. Ein 37 Sekunden langer Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein. Dabei werden zunächst atmosphärische Story-Sequenzen geboten, aber kurze Gameplayschnipsel legen später nah, dass sich das Abenteuer des ikonischen Helden auch auf Smartphones und Tablets angenehm konsumieren lässt.

Aber das ist noch nicht alles, denn "Hitman: Absolution" wird auch für beide Switch-Konsolen umgesetzt. Die erste Switch wird dabei noch in diesem und die zweite im nächsten Jahr bedient. Unklar ist noch, ob sich die neuen Versionen irgendwie von den bisherigen Fassungen unterscheiden werden.

Ursprünglich wurde "Hitman: Absolution" am 20. November 2012 für PS3, Xbox 360 und den PC veröffentlicht. PS4 und Xbox One folgten am 11. Januar 2019.