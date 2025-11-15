Guerrilla Games arbeitet an weiterem Horizon MMO

Mit "Horizon Steel Frontiers" hat Sony das zuvor geleakte MMORPG im "Horizon"-Universum enthüllt (wir berichteten). Wie Jason Schreier von Bloomberg daraufhin in einem Bluesky-Post mitteilte, soll Guerrilla Games auch an einem anderen Online "Horizon"-MMO arbeiten. Dies wird mit Jobausschreibungen verknüpft, die bereits im Jahr 2022 ausgeschrieben wurden. Schreier zufolge soll es sich um Guerrillas nächstes grosses Projekt handeln.

Entwickelt wird "Horizon Steel Frontiers" von NCSoft, bekannt für die Entwicklung von "Lineage" und Publishing von "Guild Wars", in Kooperation mit Guerrilla Games, mit Sony Interactive Entertainment als Rechteinhaber für das Franchise. Trotz der Beteiligung von Guerrilla gibt es keinen Hinweis darauf, dass das MMORPG auch für PlayStation 5 erscheinen soll. Erscheinen soll dieses auf PC und Mobile für Android und iOS und wird der offiziellen Website zufolge Free-to-Play. Wegen der ausbleibenden PlayStation-Ankündigung hagelt es in den Kommentaren auf sozialen Medien, Foren und unter dem YouTube-Trailer Kritik, was den Reveal ein wenig an "Diablo Immortal" erinnern lässt, als Fans die Ankündigung eines weiteren Hauptspiels erwarteten.

In "Horizon Steel Frontiers" erwarten uns zahlreiche Charakteranpassungsmöglichkeiten, die sich an den Stämmen aus der "Horizon"-Welt orientieren. Auch werden gross angelegte Raids in Zusammenarbeit oder Konkurrenz zu anderen Gamern in einer offenen Welt namens 'Deathlands' ('Todeslande'), die an Arizona und New Maxico angelehnt sind, angekündigt.