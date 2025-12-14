Sony kündigt 4:Loop an

Sony hat auf der diesjährigen Game Awards Präsentation "4:Loop" vorgestellt. Dieses soll "bald" erscheinen, und zwar für PlayStation 5 und PC. Es handelt sich um das erste Spiel von Bad Robot Games und wird von dem Erschaffer von "Left 4 Dead" Mike Booth geleitet. Noch gibt es nicht sonderlich viele Informationen zu dem Koop-Titel für bis zu vier Mitspielern, wer aber nicht warten will, kann sich auf der Website für die Teilnahme an dem Spieltest registrieren. Der Trailer vermittelt uns einen ersten Eindruck:

Über 4:Loop

"4:LOOP wurde von Mike Booth und den kreativen Köpfen von Bad Robot Games entwickelt und ist ein taktischer Koop-Shooter für vier Spieler, der endlosen Spielspass und unendlich viele Möglichkeiten bietet, das ultimative Team zusammenzustellen. Gemeinsam – so ihr aus euren Fehlern lernt – könnte es euch gelingen, die Welt gerade nicht zu retten."