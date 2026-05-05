Dark Souls: Neuauflagen der gesamten Trilogie in der Mache?

Nicht nur bei der "Halo"-Reihe gibt es aktuell Gerüchte um mehrere Neuauflagen, sondern auch be "Dark Souls". Hier könnte es sein, dass gleich sogar die komplette Trilogie einer Frischzellenkur unterzogen wird.

Stein des Anstosses ist die Aussage des YouTubers Shirrako. Er beruft dabei leider nur auf nicht näher spezifizierte Quellen. Demnach sind Neuauflagen aller drei Teile von "Dark Souls" geplant. Ob FromSoftware selbst oder ein externes Studio daran beteiligt ist, bleibt unklar.

Konkrete Details zu Umfang oder Technik der möglichen Neuauflagen wurden nicht genannt. Eine offizielle Bestätigung liegt bisher ebenfalls noch nicht vor, weshalb wir die ganze Sache noch als Gerücht verbuchen müssen.

Die drei Teile von "Dark Souls" wurden ursprünglich zwischen 2011 und 2016 veröffentlicht.