American McGee arbeitet an "Alice: Madness Returns"-Nachfolger

Der Entwickler American McGee, bekannt für Action-Adventures „American McGee’s Alice“ und „Alice: Madness Returns“, arbeitet überraschend an einem neuen Spiel, das als spiritueller Nachfolger der Reihe gedacht ist. Damit kehrt McGee aus seinem zuvor angekündigten Ruhestand zurück, nachdem sein Pitch für ein offizielles drittes „Alice“-Spiel von Publisher Electronic Arts im Jahr 2023 abgelehnt wurde.

Das neue Projekt basiert auf McGees eigener Marke „Plushie Dreadfuls“, einer Reihe von Stofftier-Figuren, die er gemeinsam mit seiner Frau entwickelt hat. Die geplante Spielwelt orientiert sich thematisch an der düsteren, surrealen Atmosphäre der „Alice“-Spiele, nutzt jedoch neue Figuren und Konzepte, um rechtliche Probleme mit der weiterhin von EA gehaltenen Marke zu vermeiden. Laut McGee gebe es zwar eine „offensichtliche Überschneidung“ mit der alten Reihe, diese bringe das Projekt jedoch nicht in Konflikt mit den Rechteinhabern.

Im Mittelpunkt der Geschichte soll ein Junge namens James stehen, der – ähnlich wie Alice – ein Waisenkind ist und in eine düstere Welt voller bizarrer Kreaturen gerät. Die Handlung soll thematisch an das Ende von „Alice: Madness Returns“ anknüpfen und psychologische Motive wie Emotionen und innere Konflikte behandeln, die durch die charakteristischen Stofftier-Figuren verkörpert werden.