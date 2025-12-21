Dambuster Studios arbeitet an Dead Island 3

Die 2011 auf der PlayStation 3 und Xbox 360 gestartete "Dead Island"-Reihe bekommt einen dritten Teil. Wie Dambuster Studios mitteilt, befindet sich der nächste Eintrag in der Zombie-Saga in einem frühen Entwicklungsstadium und soll daher erst 2028 erscheinen, genauer gesagt in der ersten Hälfte dieses Jahres. Somit handelt es sich bei "Dead Island 3" möglicherweise um einen Next-Gen-Titel, da zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Nachfolgekonsolen von PlayStation 5 und Xbox Series gerechnet wird.

Dambuster Studios' financial statements are out (as of March 2025)

The company employed 194 employees

Dead Island 3 is in development

The current predicted release window for the project is Q1/2 2028 pic.twitter.com/FOHOitH3nD — Timur222 (@bogorad222) December 16, 2025

Da das Projekt noch nicht weit fortgeschritten ist, gilt der Release im Jahr 2028 nicht als gesichert, sondern ist lediglich als Zielmarke zu verstehen. "Dead Island 2" erschien 2023 und die Arbeit an einem weiteren Teil ist in Anbetracht des Erfolges nicht völlig überraschend. Die Entwicklung von "Dead Island 2" lief jedoch alles andere als flüssig, so wurde sogar mehrfach das Entwicklerstudio gewechselt. Dambuster Studios waren jedoch diejenigen, welche dem Projekt letztendlich zum Erfolg verhalfen.