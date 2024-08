Quantic Dream Autor gründet neues Studio

Der langjährig bei Quantic Dream beschäftigte Autor Adam Williams verlässt das für "Detroit: Become Human" bekannte Studio. Einen Plan für die Zukunft hat er bereits, denn er gründet ein eigenes, unabhängiges Studio, zu dem es noch keine Details gibt.

Williams ist seit 2015 bei Quantic Dream und hatte die Funktion als Lead Writer für "Detroit: Become Human" und "Star Wars Eclipse" inne. Dies war sein einziger Job in der Videospielbranche, denn davor arbeitete er an Produktionen für das grossbritannische Fernsehen. Sein Abgang wirft die Frage auf, wie es um das Projekt "Star Wars Eclipse" bestellt ist. 2021 angekündigt haben wir seitdem nichts über das Spiel gehört mit Ausnahme einer Meldung im vergangenen Jahr, dass es noch existiert.

Zu dem neuen Studio erfahren wir lediglich von Williams, dass er "eine Gruppe von sehr talentierten Designern und Entwicklern" zusammenstellte, die "an etwas sehr Innovativem, sehr besonderem und im Moment noch sehr geheimem" arbeite.