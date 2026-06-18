Quantic Dream: Zunehmende Kritik an geplanten Entlassungen

Der französische Entwickler Quantic Dream gerät zunehmend in die Kritik. Grund dafür sind geplante Stellenstreichungen und der Umgang des Unternehmens damit.

So erklärt die Gewerkschaft STJV zunächst, dass im Rahmen des laufenden Personalabbaus bei Quantic Dream bis zu 115 Arbeitsplätze betroffen sein könnten. Zuvor war lediglich von 95 Stellen die Rede gewesen.

Nach Angaben der Gewerkschaft laufen aktuell Gespräche zwischen Arbeitnehmervertretern, Gewerkschaften und der Unternehmensführung. STJV wirft dem Studio in diesem Zusammenhang vor, die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und ihren Vertretern erschwert zu haben. Als Beispiel dafür nennt die Gewerkschaft den Entzug des Zugriffs des Betriebsrats auf interne E-Mail-Verteiler.

Stark umstritten ist die Zahl der betroffenen Stellen an sich. Laut der STJV greift bei mehr als 100 geplanten Entlassungen nach französischem Arbeitsrecht nämlich eine dreimonatige Konsultationsfrist. Die Gewerkschaft kritisiert deshalb, dass der aktuelle Zeitplan offensichtlich nur zwei Monate vorsieht. Eine Begründung dafür habe das Unternehmen aus ihrer Sicht bisher nicht wirklich geliefert.

Der Konflikt führte schon zu Protesten innerhalb des Studios. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich in der letzten Woche mehr als 100 Beschäftigte an einem zweiten Streik gegen die geplanten Massnahmen. Ausserdem äusserte STJV Bedenken, dass einige wegfallende Stellen künftig durch externe Dienstleister oder generative KI ersetzt werden könnten.

Quantic Dream wurde am 2. Mai 1997 gegründet. Das Studio ist unter anderem bekannt für "Heavy Rain", Beyond: Two Souls" und "Detroit: Become Human".