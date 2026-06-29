Quantic Dream: Streik wegen geplantem Stellenabbau

Bei Quantic Dream haben Mitarbeiter gegen geplante Entlassungen protestiert. Nach dem kommerziellen Misserfolg von "Spellcasters Chronicles" plant Quantic Dream durch einen Sozialplans den Abbau von 115 Arbeitsplätzen, was ungefähr einem Viertel der Belegschaft am Standort Paris entspricht. Die Gewerkschaft STJV rief deswegen zu einem landesweiten Streik auf.

Die Proteste fanden genau an dem Tag statt, an dem eine Delegation von Lucasfilm den Entwicklungsstand von "Star Wars Eclipse" begutachten sollte. Nach Einschätzung mehrerer Mitarbeiter gefährdet der geplante Personalabbau nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch die Fertigstellung des Spiels.

Beschäftigte berichten in diesem Zusammenhang von erheblichen Problemen während der Entwicklung: Es werden dabei wiederholte Richtungswechsel, stark zentralisierte Entscheidungsprozesse und Arbeiten genannt, welche später wieder verworfen wurden. Nach Angaben der Mitarbeiter sollen kurz nach Bekanntgabe des Sozialplans auch Überstunden für "Star Wars Eclipse" angeordnet worden sein.

Aus Sicht der Belegschaft könnten zahlreiche Mitarbeiter des am 19. Juni eingestellten "Spellcasters Chronicles" stattdessen an "Star Wars Eclipse" mitarbeiten. Die Beschäftigten betonen, dass das Projekt personell schon unterbesetzt sei und die betroffenen Entwickler nach entsprechender Einarbeitung einen wichtigen Beitrag leisten könnten. Nach ihren Aussagen habe ein Teil der Mitarbeiter seit Wochen kaum noch konkrete Aufgaben, obwohl sie für die Entwicklung des Star Wars-Spiels benötigt würden. Mit dem Streik wollen sie sowohl die Unternehmensleitung als auch Lucasfilm auf die Situation aufmerksam machen.

Quantic Dream wurde am 2. Mai 1997 gegründet. Das Studio ist unter anderem für "Heavy Rain", Beyond: Two Souls" und "Detroit: Become Human" bekannt.