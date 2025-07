Hinweis auf weiteres From Software Spiel entdeckt

"Duskbloods" ist möglicherweise nicht das einzige Spiel von From Software, welches uns für 2026 erwartet. So erfahren wir von der Website MP1st, dass sich auch ein Multiplattform-Titel in einem fortgeschrittenem Produktionsstadium befinden soll. Vorausgesetzt, dass es nicht zu einer Verschiebung kommt, soll ein Release für 2026 geplant sein.

Details zu dem unangekündigten Projekt gibt es jedoch keine. Lediglich der Codename ist bekannt, nämlich "FMC". Daraus leitet MP1st ab, dass es sich nicht um ein DLC handelt, denn diese werden intern üblicherweise mit dem Code des Hauptspiels betitelt. Weiter lässt sich "Duskbloods" ausschliessen, weil die Rede von Multiplattform ist – was nicht zu dem (vorerst) Nintendo Switch 2-Exklusivtitel passt.

Interessanterweise wurden die "Dark Souls"-Spiele sowie "Armored Core 6" intern mit einem "F" kodiert, während "Elden Ring" ein "GR" und das Standalone "Elden Ring: Nightreign" ein "CL" bekam. Ein neuer Teil im "Dark Souls" oder "Armored Core"-Franchise oder aber ein Remake oder Remaster, sind somit realistische Optionen. Letzteres wird von MP1st, welche uns zuletzt über ein potenzielles Remake zu "Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit" informierten, als wahrscheinlich eingeschätzt.