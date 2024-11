Ziggurat Interactive hat "Real Heroes: Firefighter HD" für PS5 terminiert. Lange müssen wir dabei gar nicht mehr auf das Erscheinen des Spiels warten, zumindest in digitaler Form.

Demnach ist "Real Heroes: Firefighter HD" ab 6. Dezember digital für PS5 erhältlich. Eine verpackte Version folgt irgendwann im nächsten Jahr. Ein neuer Release Date Trailer hilft uns, die Wartezeit darauf kurzweiliger zu gestalten.

Bei "Real Heroes: Firefighter HD" handelt es sich um ein First-Person-Feuerwehr- und Rettungs-Actionspiel, in dem wir in die heldenhafte Rolle eines echten Feuerwehrmanns schlüpfen. Zu Beginn seiner Karriere auf einer Feuerwache in Los Angeles muss der Held des Spiels nämlich das Handwerkszeug erlernen, grosse Brände bekämpfen und Bürger aus tödlichen Infernos retten. Es ist nun an der Zeit, eine neue Einsatzhose anzuziehen, sich eine Halligan zu schnappen und auf die Strasse zu gehen, um den tödlichsten Feind des Menschen zu bekämpfen - das Feuer.

"Real Heroes: Firefighter HD" ist bereits für PS4, Xbox One, Xbox Series X, Wii, Switch, 3DS und den PC erhältlich.