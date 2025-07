Entlassungen bei Virtuos

Auch bei Virtuos ist es jetzt leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Demnach haben rund sieben Prozent der Mitarbeiter von Virtuos ihre Stelle verloren. Etwa 200 Jobs in Asien waren davon betroffen und rund 70 in Europa. In Frankreich waren es davon wieder weniger als zehn. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Wir sind dankbar für die Beiträge der Betroffenen. Wir bieten Trennungspakete, Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung und Möglichkeiten zur Versetzung in unserem globalen Netzwerk, wo immer dies möglich ist. Der unmittelbare Fokus des Unternehmens liegt darauf, diesen Übergang mit Sorgfalt, Transparenz und Respekt zu gestalten. Wir werden weiterhin in die globale Bereitstellung, technische Exzellenz und kreative Zusammenarbeit investieren, um sicherzustellen, dass Virtuos der bevorzugte Partner für die führenden Spieleentwickler der Welt bleibt. Wir danken unseren Teams, Partnern und Kollegen für ihre anhaltende Unterstützung bei der Anpassung von Virtuos, um die Zukunft der Spieleentwicklung anzuführen."

Virtuos wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Dort werkelte man zuletzt unter anderem an "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered", "Cyberpunk 2077" und "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" mit.