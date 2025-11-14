Crystal Dynamics: Erneute Entlassungen

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist es zu Entlassungen bei Crystal Dynamics gekommen. Nähere Details dazu sind schon bekannt und ein offizielles Statement liegt ebenfalls vor.
Demnach haben weitere 30 Mitarbeiter bei Crystal Dynamics ihre Stelle verloren. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:
"Heute haben wir die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, die Studios und Teams von Crystal Dynamics neu zu organisieren. Infolgedessen haben wir uns von knapp 30 Teammitgliedern aus verschiedenen Abteilungen und Projekten getrennt, um das Unternehmen und das Geschäft für die nächste Generation neu zu strukturieren. Crystal bedankt sich herzlich bei allen Betroffenen für ihr unglaubliches Talent, ihre harte Arbeit und ihr Engagement, die das Studio in vielerlei Hinsicht geprägt haben. Wir sind entschlossen, Ihnen während dieser Übergangsphase unsere gesamten Ressourcen und unsere volle Unterstützung zur Verfügung zu stellen. An unsere Spieler: Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Realitäten der Branche haben wir diese schmerzhaften Entscheidungen getroffen, um die weitere Entwicklung unseres Flaggschiff-Spiels Tomb Raider zu optimieren und den Rest des Studios so zu gestalten, dass es neue Spiele für die Zukunft entwickeln kann. Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unserer Spieler, Kollegen und Partner während dieser Übergangsphase und freuen uns darauf, die fantastischen neuen Arbeiten des Teams in Zukunft mit der Welt zu teilen."