Erneute Entlassungen bei Crystal Dynamics

Bei Crystal Dynamics ist es leider wieder zu Entlassungen gekommen. Bereits im März war dort ein Stellenabbau vorgenommen worden (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle).

Der Umfang der jetzigen Entlassungen bei Crystal Dynamics ist noch unklar. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Aufgrund der sich verändernden Geschäftsbedingungen haben wir heute die sehr schwierige Entscheidung getroffen, uns von einer Reihe unserer talentierten Kollegen zu trennen. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Sie war jedoch notwendig, um die langfristige Gesundheit unseres Studios und unsere kreativen Kernprioritäten in einem sich ständig verändernden Markt zu sichern. An alle Betroffenen: Wir würdigen und danken Ihnen für Ihre harte Arbeit, Ihr Talent und Ihre Leidenschaft. Wir sind bestrebt, Ihnen während dieser Übergangsphase unsere volle Unterstützung und alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen zukommen zu lassen. An unsere Teams, Spieler und Partner: Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung, während wir gemeinsam eine kreative, nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft aufbauen. Dazu gehört auch die Zukunft von Tomb Raider, die von dieser Entscheidung unberührt bleibt."

Crystal Dynamics wurde am 8. Juli 1992 gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo (Kalifornien).